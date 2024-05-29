علاج افتراضي لـ 132 ألف مواطن خلال عامين

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وبين برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» وجود عدد من الخدمات الصحية الافتراضية المتاحة في القطاع الصحي في المملكة، ومن بينها مستشفى «صحة الافتراضي» الذي يقدم خدمات طبية عن بعد في عدة تخصصات دقيقة، باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة، من خلال تقديم الدعم للمستشفيات في المناطق والمحافظات؛ رفعا لكفاءة الخدمات الصحية، ولسد الفجوة في الكوادر المتخصصة، وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن «صحة» الافتراضي يرتبط بحوالي 170 مستشفى في مختلف المناطق، لتقديم 73 تخصصا فرعيا، و29 خدمة أساسية، وذلك لما يزيد عن 132 ألف مستفيد منذ إطلاق المستشفى في عام 2022 وحتى الآن، وهو ما يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من خلال التدخل العلاجي اللازم وتقديم الاستشارات للحالات الحرجة دون الحاجة لنقلها للمستشفيات الرئيسة.
أشار إلى خدمة العيادات الافتراضية المقدمة من قبل وزارة الصحة عبر منصاتها الرسمية، من خلال حجز المواعيد في العيادات الافتراضية، والتي تجاوزت 9 ملايين موعد افتراضي في عام 2023، و1.6 مليون استشارة افتراضية للمستفيدين في المكان المناسب لهم.
خدمات الصحة الافتراضية:
- ترتبط بـ 170 مستشفى في مختلف المناطق.
- تقديم 73 تخصصا فرعيا.
- 29 خدمة أساسية.
- 132 ألف مستفيد منذ إطلاق المستشفى.
- التدخل العلاجي اللازم.
- تقديم الاستشارات للحالات الحرجة.
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