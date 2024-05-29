«الدارة» تعزز الوعي بأهمية الإنتاج الإعلامي للمحتوى التاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت دارة الملك عبدالعزيز أمس الأول محاضرة افتراضية بعنوان « الإنتاج الإعلامي والدرامي للمحتوى التاريخي»، قدمها أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور طلال الطريفي، ضمن إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي الفكري والثقافي والتاريخي. وتناولت المحاضرة مجموعة من المحاور المهمة لصناع المحتوى التاريخي في المجالات الإعلامية والدرامية، ومهارات علمية لتقديم مادة تاريخية مقبولة من الجمهور، ومفهوم المحتوى التاريخي، والتعامل مع المصادر وتحدياتها لغير المتخصصين، إضافة إلى تسليط الضوء على أنواع المواد الإعلامية التي تقدم المحتوى التاريخي، وأهمية الإنتاج الإعلامي والدرامي للمحتوى التاريخي، وضرورة توجيهه أكاديميا.

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