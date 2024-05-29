19 مليون عملية تحويل لـ«نفاذ»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق تطبيق «نفاذ» من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» 19 مليون عملية تحويل، مسجلا 16.3 مليون مستخدم فعال، وذلك بتكامله مع 500 منصة وتطبيق حكومي، حيث يعد مكونا أساسيا في رحلة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتطبيق «نفاذ» هو أحد منتجات منصة النفاذ الوطني ويتيح التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعلة من أبشر، وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وموثوقة.

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