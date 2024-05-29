شكرا لقرائتكم خبر شراكة مع غيتي إيميجز الأمريكية للارتقاء بمنظومة الإعلام السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد من شركة «غيتي إيميجز Getty Images» الأمريكية برئاسة رئيس مجلس إدارتها مارك غيتي أمس الأول، مقر وزارة الإعلام، وعقد سلسلة اجتماعات عمل مع مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث وعدد من المسؤولين المتخصصين في الوزارة. وجرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون بين الشركة ومنظومة الإعلام في المملكة. وشهدت الاجتماعات توافقا على إطلاق مجموعة من مبادرات التعاون المشتركة، بهدف تعزيز مسيرة القطاع الإعلامي السعودي، وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتمكين الجيل الجديد من الكوادر الإعلامية الوطنية.

كانت هذه تفاصيل خبر شراكة مع غيتي إيميجز الأمريكية للارتقاء بمنظومة الإعلام السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.