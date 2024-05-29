إنجازات استثنائية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية في مهرجان كان

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وتصدرت إنجازات مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تألق الفيلم السعودي «نورة» للمخرج توفيق الزايدي، بدعم من صندوق البحر الأحمر، في مسابقة «نظرة ما» لمهرجان كان، ليصبح أول فيلم سعودي ينافس في هذه المسابقة العريقة.
كما نال الفيلم تنويهًا خاصا من لجنة التحكيم، وشهد إقبالا جماهيريا واسعا، حيث نفدت تذاكر عرضه بعد ساعات قليلة من فتح باب الحجز.
من جانب آخر في فئة الأفلام الوثائقية، حصد فيلم «رفعت عيني للسماء» للمخرجة ندى رياض وأيمن الأمير جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي مناصفة مع فيلم فرنسي، ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان ليصبح أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة منذ انطلاق المهرجان.
يذكر أنه على مدار السنوات الماضية، قدمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دعمها للعديد من المشاريع السينمائية الفريدة والمواهب السينمائية الصاعدة، عبر برامجها الرائدة، التي قدمت دعمها لأعمال سينمائية سطع نجمها في العديد من المهرجانات والجوائز العالمية، على رأسها فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، الذي تمكن من المنافسة في سباق جوائز الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي.
برامج رائدة للمؤسسة:
- صندوق البحر الأحمر.
- سوق البحر الأحمر.
- معامل البحر الأحمر.
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