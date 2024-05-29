شكرا لقرائتكم خبر حاضنة فنون الطهي «كون 4 » تدعم الطهاة المبتكرين والموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة فنون الطهي لتنظيم الدورة الرابعة من برنامج حاضنة فنون الطهي «كون» خلال الفترة من 11 يونيو إلى 15 أغسطس المقبل، لتنمية القدرات في مجال الطهي عبر برامج متكاملة تقدم الدعم للطهاة المبتكرين والموهوبين، ورواد الأعمال الممارسين في قطاع المأكولات والمشروبات، داعية الراغبين بالمشاركة إلى زيارة الموقع الالكتروني للحاضنة عبر الرابط: https://engage.moc.gov.sa/kawn/.

وتشتمل الحاضنة على 3 برامج رئيسة؛ أولها «حاضنة كوّن لفنون الطهي» التي تضم 6 دورات تكرر على التوالي، بحيث تنطلق كل دورة بمسابقة افتراضية عن بعد لمدة 3 أيام، وتستهدف كل واحدة منها 80 مشاركا؛ ليتم تأهيل 40 مشروعا لمرحلة الحاضنة التي ستقام حضوريا لمدة شهرين ، وتختتم الدورات التدريبية بتخريج 120 مشروعا محتضنا.

وحددت الهيئة شروطا للمشاركة في الحاضنة، ومن أهمها: أن يكون سعوديا ومقيما في المملكة، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون شغوفا بقطاع فنون الطهي، ومتفرغا لحضور البرنامج كاملا، ويملك وصفة أو منتجا مبتكرا في فنون الطهي المحلية والعالمية.

أهداف حاضنة فنون الطهي «كون»: