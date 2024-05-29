شكرا لقرائتكم خبر حاضنة فنون الطهي «كون 4 » تدعم الطهاة المبتكرين والموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشتمل الحاضنة على 3 برامج رئيسة؛ أولها «حاضنة كوّن لفنون الطهي» التي تضم 6 دورات تكرر على التوالي، بحيث تنطلق كل دورة بمسابقة افتراضية عن بعد لمدة 3 أيام، وتستهدف كل واحدة منها 80 مشاركا؛ ليتم تأهيل 40 مشروعا لمرحلة الحاضنة التي ستقام حضوريا لمدة شهرين ، وتختتم الدورات التدريبية بتخريج 120 مشروعا محتضنا.
وحددت الهيئة شروطا للمشاركة في الحاضنة، ومن أهمها: أن يكون سعوديا ومقيما في المملكة، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون شغوفا بقطاع فنون الطهي، ومتفرغا لحضور البرنامج كاملا، ويملك وصفة أو منتجا مبتكرا في فنون الطهي المحلية والعالمية.
أهداف حاضنة فنون الطهي «كون»:
- رفع معايير فنون الطهي عبر تطوير شركات ناشئة بمفاهيم مبتكرة.
- توفير بيئة ريادية سعودية داعمة للابتكار في هذا القطاع.
- تمكين وتطوير رائدات ورواد الأعمال في مجال الطهي.
- تعزيز حضور المملكة كوجهة أولى في عالم التذوق الفريد في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر حاضنة فنون الطهي «كون 4 » تدعم الطهاة المبتكرين والموهوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.