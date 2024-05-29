الشورى يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي لكشف التستر

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كما دعا وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إلى التوسع في استخدام تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لإدارة حركة المرور، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445/1444.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقييم نتائج تنفيذ عقود الصيانة للطرق وفقاً لمؤشرات الأداء.
وأكد المجلس أن على الوزارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للإسراع في مراجعة وموازنة عدد الموظفين في كل من الوزارة والهيئة العامة للطرق.
وفي الشأن العدلي، طالب الشورى وزارة العدل - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بزيادة الإسهام في تطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات.
مطالبات خلال الجلسة
- إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام.
- الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية، للتأكد من مهارات العمالة، والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني، ليشمل مهنة السائق.
- تحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد، وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد، وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر.
- تعزيز برامج مكافحة السمنة في الفئة العمرية ( 5 ـ 18) عاما بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس.
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