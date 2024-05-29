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المدينة المنورة.. انتهاء المرحلة الأولى من توزيع المطبوعات للحجاج

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، المرحلة الأولى من خطة موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
ووزعت (137.187) نسخة من كتيبات متنوعة لمناسك الحج في عدة مواقع شملت جامع الميقات، وجامع سيد الشهداء، ومسجد قباء، وكيلو 9، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكبائن التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.

مناسك الحج

وشملت المرحلة الأولى من الخطة تنفيذ 30 جولة ميدانية على جوامع ومساجد المدينة المنورة شملت أعمال الصيانة والنظافة، وتكليف عدد من الدعاة والداعيات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وميقات ذي الحليفة.
كما بلغ ما تم تقديمه من إجابات لأسئلة الحجاج (440) إجابة، بالإضافة إلى إقامة (7) كلمات وعظية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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