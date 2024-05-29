شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية شهر يونيو بـ “مربعانية القيظ” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن سبب تسمية بداية شهر يونيو بـ “مربعانية القيظ” ، مؤكداً على أن هذا الشهر يشهد أطول الأنهار وأقصر الليالي .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” إن شهر يونيو ، هو أحد الشهور الأربعة الميلادية المكونة من 30 يوماً ، ويسمى في الشام والعراق بحزيران” .

وتابع : ” إن مربعانية القيظ تبدأ ببداية شهر يونيو ، وهي الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب ، والتي يسميها العامة “جمرة القيظ”.

وانهى حديثه في منتصفه ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على معظم البلدان العربية ، فيما عدا سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة ، والتي تبدأ عندهم أمطار الخريف .