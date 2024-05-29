بالفيديو.. مواطن يكشف قصة دخوله السجن بعد تعثر مشروعه وإيقاف خدماته.. ويوضح حجم الديون المتراكمة عليه

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن حمد الشمري، عن تعثره في مشروعه الخاص وتراكم ديون عليه وصلت إلى مليون ريال حتى تم إيقاف خدماته.

تعثر المشروع

وقال خلال لقاء مع قناة السعودية:"كنت أعمل في تجارة توريد الرمل لبعض الشركات وتعثرت بعض المشاريع وتسبب ذلك في توقف المشروع بسبب عدم تطبيق كراسة الشروط من الشركة الأم، وتراكم علي ديون لأصحاب المعدات التي كنت أستأجرها، ووصلت إلى نحو مليون ريال وتوقفت خدماتي وكان ذلك له نتائج سلبية اجتماعية ونفسية ومادية علي أنا وأسرتي.

السجن

وأضاف:" قضيت في السجن عامين ونصف، وجاني مولود وأنا في السجن ولم أره إلا بعد عامين ونصف". ولفت إلى أنه ليس لديه حساب بنكي حاليا سوى حساب الدعم الحكومي، كما لم يجد وظيفة لبلوغه 48 عاما بالإضافة إلى عدم قدرته على العودة إلى العمل في التجارة بسبب توقف خدماته وتسبب ذلك في عدم رغبة أي شخص في العمل معه.