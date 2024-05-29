الارشيف / اخبار السعوديه

وزيرة مغربية تخرج عن صمتها وتعلق على صورة تقبيل رجل أعمال أسترالي لها في شارع بباريس

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: علّقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، على صورة نشرتها صحيفة أسترالية وقالت، إنها تظهر رجل أعمال أسترالي وهو يقبلها بشكل حميمي.

ادعاء زائف

ونفت بنعلي خلال بيان نشرته، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية حقيقة الصورة المزعومة، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما.

التشهير

واعتبرت أن "محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى، وإنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة".

​​​​​وكانت صحيفة "ذا أستراليان" قالت إن "صورة القبلة" تجمع رجل الأعمال الثري أندرو فوريست، وهو رئيس شركة عملاقة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، والوزيرة المغربية. مشيرة إلى أن الصورة التقطت في العاصمة الفرنسية باريس.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا