وزيرة مغربية تخرج عن صمتها وتعلق على صورة تقبيل رجل أعمال أسترالي لها في شارع بباريس

صحيفة الخليج 365: علّقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، على صورة نشرتها صحيفة أسترالية وقالت، إنها تظهر رجل أعمال أسترالي وهو يقبلها بشكل حميمي.

ادعاء زائف

ونفت بنعلي خلال بيان نشرته، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية حقيقة الصورة المزعومة، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما.

التشهير

واعتبرت أن "محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى، وإنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة".