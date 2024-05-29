بالفيديو: "محامي " يكشف الفرق بين إيقاف الخدمات من الجهات الحكومية والصادرة من قاضي التنفيذ

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صحيفة الخليج 365: كشف المحامي " خالد الحجاج" ، عن الفرق بين إيقاف الخدمات من الجهات الحكومية، وإيقاف الخدمات الصادر من قاضي التنفيذ .
وقال خلال حلوله ضيفا مع برنامج " الشارع السعودي " : فيما يخص إيقاف الخدمات الصادرة من قاضي التنفيذ ، إذا قام الشخص الذي تم إيقاف خدماته السابقة بمراجعة قاضي التنفيذ ويخبره أن الفترة الخامسة للمادة 46 عٌدلت ، سيتم رفع إيقاف الخدمات عنه مثل ما رٌفع عن غيره فالنظام يساوي الجميع.
نظام التنفيذ للتعامل الشخصي
وتابع: فالنظام تعدل فيما يخص بإيقاف الخدمات للمدين ، أما إيقاف الخدمات لنظام التنفيذ المباشر للتعامل الشخصي الغير مالي ، لا زال بإمكان القاضي أن يٌوقف خدمات من يمتنع عن التنفيذ المباشر مثل تسليم مستندات أو إخلاء عقار .
مادة الأحوال الشخصية
وواصل: وفي المادة 74 التي تتعلق بالأحوال الشخصية ، مثل رجل مانع زوجته تشوف عياله أو العكس ، لا زال ما يتعلق بإقاف الخدمات ساري فيها بضوابط نظامية .
واستكمل: يجب أن يعلم الناس أن حجز الحساب ليس معناه إيقاف الخدمات وهذا معناه أن الجهات الحكومية ترفض التعامل معك .
جهات حكومية وإيقاف الخدمات
واستطرد: وهناك ضوابط إيقاف الخدمات صارت نافذة من 1/ 9/ 1445 ، وهذا يتعلق بالجهات الحكومية التي توقف الخدمات التي لا علاقة لها فيها ، مثل التعدي على الأراضي ، وتقوم هذه الجهة باستدعاء الشخص المعتدي ببلاغ رسمي ، وإذا لم يحضر يتم إيقاف الخدمات .
وأشار إلى أنه هناك 3 مراحل لإيقاف الخدمات " منخفضة و متوسطة وعالية الأثر " ، وكل مرحلة يجب أن يمر عليها 30 يوما ، وبهذا فعالية الأثر لا يصلها إلا بعد مرور 90 يوما .