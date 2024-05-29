السعودية | محافظ الخرج يشارك ذوي الإعاقة فرحة الحفل الختامي.

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الخرج

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج الحفل الختامي لمركزي دروب القمم، وذوي الإرادة لرعاية ذوي الإعاقة.

وشارك المحافظ أكثر من 200 مستفيد من ذوي الإعاقة التابعين لوزارة الموارد الاجتماعية فرحة الحفل الختامي ، كما شهد عرضاً مرئياً عن فعاليات و إنجازات المراكز في العام التدريبي 1445هـ .

وفي ختام الحفل كرّم محافظ الخرج شركاء النجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.