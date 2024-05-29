السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في جمهورية بوركينا فاسو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لعمليات جراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو، المنفذ خلال الفترة من 18 وحتى 25 مايو 2024م، بمشاركة 26 متطوعًا من مختلف التخصصات.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 19 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.