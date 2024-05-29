السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمحافظة حضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، المنفذ خلال الفترة من 19 وحتى 25 مايو 2024م، بمشاركة 17 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 400 مريض، مع إجراء 48 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.