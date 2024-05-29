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السعودية | جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء مناسك حج 1445هـ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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