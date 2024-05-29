السعودية | وزارة الداخلية تستعرض مبادرة طريق مكة في معرض (لا حج بلا تصريح) بمحافظة الطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستعرض وزارة الداخلية مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات الوزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن معرض الوزارة المتنقل (لا حج بلا تصريح) بمحافظة الطائف، خلال الفترة من 18 ـ 23 ذو القعدة 1445هـ، في مجمع الجوري مول.

وحظي زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف على جهود مبادرة طريق مكة المستمرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة عبر (11) مطارًا في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، وهي باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.