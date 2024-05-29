شاهد.. أول فيديو لسفاح التجمع مع طليقته وهما يرسمان الوشم في مركز تجميل 

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو، سفاح التجمع مع طليقته وهما يقومان برسم الوشم على الذراع داخل مركز تجميل في القاهرة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن طليقة سفاح النساء هي بلوغر معروفة، وقد أنشأت مركز تجميل في أرقى أحياء القاهرة، بعد الانفصال.

وأوضحت تحريات الأمن المصري أن المتهم معلم يدعى كريم، من مواليد 1987، مشيرة إلى أنه بعد تركه التدريس عمل في التجارة لفترة.

وأبانت أنه طلق زوجته منذ 4 سنوات ولديهما طفل (10 أعوام)، وجميع اللاتي قتلهن "فتيات ليل" من القاهرة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية قد كشفت تفاصيل جرائم سفاح التجمع الذي قتل عدة فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن.