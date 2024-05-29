بالفيديو.."محام" يكشف عن 3 مراحل لإيقاف الخدمات.. ويوضح المقصود بها

صحيفة الخليج 365: أوضح المحامي الدكتور خالد الحجاج، إن إيقاف الخدمات الآن يتم على ثلاث مراحل.

3 مراحل وقال خلال لقاء مع قناة السعودية، هذه المراحل هي :"منخفضة الأثر، متوسطة الأثر، عالية الأثر". مشيرا إلى أنه يجب على الأقل في كل مرحلة أن يمضي 30 يوما، وعالية الأثر ما يصل إليها إلا بعد 90 يوم تقريبا.

المقصود بكل مرحلة وأشار إلى أن المقصود بمنخفضة الأثر أن الشخص لا يتمتع بالخدمات الجديدة، والمتوسطة الأثر، تعني أن الخدمات الحالية الموجودة لا يستطيع الشخص أن يحدث خدمة جديدة مثلا لديه حساب بنك لا يستطيع فتح حساب بنكي جديد.

تضييق الخناق وأضاف، عالي الأثر هو الذي يضيق الخناق، والجهة الحكومية إذا أرادت توقف الخدمات على شخص تدخل لمنصة وتطلب إيقاف الخدمات ويعرض ذلك على لجنة تقرر إيقاف الخدمات أو لا.

كذلك فيما يتعلق بالجانب القضائي ألغاها وزير العدل من الفقرة الخامسة في المادة 46، فيما يتعلق بإيقاف الخدمات مثل تسجيل الوقائع المدنية والتعامل مع الجهات الحكومية.