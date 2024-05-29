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بالفيديو.. محامي يكشف عن حالات توثيق الدائن لدينه .. ويعلق: الرسول لم يحبس أحد بسبب الدين

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صحيفة الخليج 365: كشف المحامي " خالد الحجاج " خلال حلوله ضيفا مع برنامج " الشارع السعودي " ، عن حالات تسمح للدائن بتوثيق دينه ، مؤكدا أنه لا يٌلجأ للحبس التنفيذي للمدين من أجل الدين فقط .

وقال الحجاج : إن الشباب ليسوا مٌجرمين ، والمجرم من يٌسجن ، فمن تدين وضاقت عليه الظروف ولم يستطع السداد ما هو بمجرم ليوضع في السجن .

وتابع: الآن في والعديد من الدول لا يٌلجأ للحبس التنفيذي للمدين لأجل الدين فقط ، والشريعة جاءت بقليل من هذا حيث قال بن القيم " والله ما حبس الرسول أحد في دين قط".

واستكمل: كانت فكرة النظام أن نحبسه ثلاثة أشهر ويعرض على القاضي ليعرفون هل لديه أموال يٌخفيها أم لا ويضغطون عليه بالسجن ، ولكن الآن مع الربط الإلكتروني لا يمكن تٌخفي أي مال ، والحمد لله ما دام تأكد وضبط شالوا الآن ما تعلق بالدين .

وأوضح : أن النظام أعطى الدائن عدة حالات توثق بها دينك ، أما ترهن رهن ، أو تجيب كفيل أو ضامن ، عدد من الأمور توفرت لتحفظ دينك .. ليش أنت تساهلت ودينته مباشرة ، ثم تريد الآن أن تضره ؟ .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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