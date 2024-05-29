"طبيبة" تكشف عن علامات تشير إلى أمراض الغدة الدرقية

صحيفة الخليج 365: كشفت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء العلامات التي تشير إلى أمراض الغدة الدرقية.

وقالت هناك أسباب مختلفة تؤدي إلى أمراض الغدة الدرقية، وهي الوراثة، التعرض المفرط لأشعة الشمس، الإجهاد، الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، أمراض البلعوم الأنفي المزمنة، انخفاض المناعة. حسب صحيفة "إزفيستيا".

وأضافت: "قد تشير الأعراض التالية أيضا إلى وجود أمراض الغدة الدرقية: زيادة القلق، مشكلات في الذاكرة والتركيز، التعب والإرهاق، الوزن الزائد دون تغيير النظام الغذائي، انخفاض الرغبة الجنسية، اضطرابات الحيض، تسارع ضربات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم، ألم في العضلات والمفاصل، ضعف الإنجاب، الشعور بوجود كتلة في الحلق، تساقط الشعر، هشاشة الشعر، جفاف الجلد، اضطراب عملية التبادل الحراري".