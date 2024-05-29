بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيل سجنه مرتين بسبب 375 ألف ريال.. وكيف تمكن من رفع إيقاف الخدمات

صحيفة الخليج 365: تحدث مواطن يدعى فواز آل توفيق، عن تمكنه من رفع إيقاف الخدمات عنه بعدما سُجن مرتين من قبل بسبب تعثره في السداد.

رفع إيقاف الخدمات

وقال خلال حديثه عبر قناة السعودية: "كان عليّ 375 ألف ريال، واليوم عليّ 175 ألف، في فاعلين خير سددوا وجالي سداد مرتين من إمارة المنطقة الشرقية وأنا في السجن، ورُفع عني إيقاف الخدمات".

السجن

وأضاف: "جالي صك إعسار على معاملتين وكنت تعثرت في السداد وسجنت مرتين الأولى تقريبا 9 أشهر و7 أيام، وثاني مرة سجنت 3 أشهر"

وتابع: "طلعني الشيخ مهلة 3 أشهر واستدعاني من أجل صك الإعسار، والآن عندي حساب المواطن لا يُخصم منه وأقدر أسحبه كامل".

حارس أمن

وأكمل: "أعمل حاليا حارس أمن، وراتبي يخصمون منه 33% ويبقى لي 66% بجانب حسب المواطن".