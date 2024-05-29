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بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيل سجنه مرتين بسبب 375 ألف ريال.. وكيف تمكن من رفع إيقاف الخدمات

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صحيفة الخليج 365: تحدث مواطن يدعى فواز آل توفيق، عن تمكنه من رفع إيقاف الخدمات عنه بعدما سُجن مرتين من قبل بسبب تعثره في السداد.

رفع إيقاف الخدمات

وقال خلال حديثه عبر قناة : "كان عليّ 375 ألف ريال، واليوم عليّ 175 ألف، في فاعلين خير سددوا وجالي سداد مرتين من إمارة المنطقة الشرقية وأنا في السجن، ورُفع عني إيقاف الخدمات".

السجن

وأضاف: "جالي صك إعسار على معاملتين وكنت تعثرت في السداد وسجنت مرتين الأولى تقريبا 9 أشهر و7 أيام، وثاني مرة سجنت 3 أشهر"

وتابع: "طلعني الشيخ مهلة 3 أشهر واستدعاني من أجل صك الإعسار، والآن عندي حساب المواطن لا يُخصم منه وأقدر أسحبه كامل".

حارس أمن

وأكمل: "أعمل حاليا حارس أمن، وراتبي يخصمون منه 33% ويبقى لي 66% بجانب حسب المواطن".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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