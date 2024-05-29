شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. وزارة التعليم تعلن مواعيد بداية العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم مواعيد بداية العام الدراسي المقبل 1446هـ.

وجاء في بيان عبر حساب قناة الإخبارية على تطبيق إكس تحديد المواعيد كما يلي:

- يوم الأحد 29 / 1 عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين بأعمال إدارية والكادر الإداري بالمدارس.

- يوم الأحد 7 / 2 عودة المعلمين الممارسين للتدريس.

- يوم الأحد 14 / 2 بداية الدراسة للعام الدراسي القادم.