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لسلامة ضيوف الرحمن.. "الدفاع المدني" يعزز جهوده في موسم الحج

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عززت المديرية العامة للدفاع المدني جهودها في موسم حج هذا العام، بدعم مهام وأعمال فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
وترتكز مهام وأعمال المديرية العامة على الجوانب الوقائية، والتأكد من توافر متطلبات، وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، ونشر الوعي الوقائي، وأهمية الأخذ بمبادئ السلامة العامة لتجنب المخاطر، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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