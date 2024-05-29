شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة ضيوف الرحمن.. "الدفاع المدني" يعزز جهوده في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت المديرية العامة للدفاع المدني جهودها في موسم حج هذا العام، بدعم مهام وأعمال فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وترتكز مهام وأعمال المديرية العامة على الجوانب الوقائية، والتأكد من توافر متطلبات، وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، ونشر الوعي الوقائي، وأهمية الأخذ بمبادئ السلامة العامة لتجنب المخاطر، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

