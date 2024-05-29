شكرا لمتابعة خبر عن معلم ينقذ أحد طلابه الذي لم يكن يرتدي البشت أثناء تكريمه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، تصرف سريع ونبيل من أحد المعلمين، حيث نسي الطالب ارتداء البشت الخاص به، ويلاحظ ذلك معلمه، ويحاول إنقاذ الطالب.

وجاء المعلم خلال المقطع، حيث قام بأخذ الطالب من يدي محاولًا أخذ بشت خاص بطالب آخر، ليكون طالبه في كامل حُلته.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث رأوا ان هذا موقف أب تجاه ابنه، وأن أفضل ما يقدمه المعلم لطلابه، هو ان يعاملهم مثل أبنائه.