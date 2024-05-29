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معلم ينقذ أحد طلابه الذي لم يكن يرتدي البشت أثناء تكريمه .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، تصرف سريع ونبيل من أحد المعلمين، حيث نسي الطالب ارتداء البشت الخاص به، ويلاحظ ذلك معلمه، ويحاول إنقاذ الطالب.

وجاء المعلم خلال المقطع، حيث قام بأخذ الطالب من يدي محاولًا أخذ بشت خاص بطالب آخر، ليكون طالبه في كامل حُلته.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث رأوا ان هذا موقف أب تجاه ابنه، وأن أفضل ما يقدمه المعلم لطلابه، هو ان يعاملهم مثل أبنائه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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