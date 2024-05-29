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لمدة شهر كامل .. "الضريبة علينا" بمشاركة مئات المتاجر والمؤسسات الخاصة بجدة

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صحيفة الخليج 365: تستعد الهيئة للسياحة لإطلاق حملة ترويجية مشتركة مع غرفة جدة وأكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، تحت شعار "الضريبة تراها علينا"، وتتضمن العديد من الأنشطة والعروض المميزة؛ وذلك ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2024.

وتنطلق الحملة الترويجية "الضريبة تراها علينا" في 10 يوليو 2024، وتستمر على مدى شهر كامل، حيث سيقدم الشركاء المشاركين في الحملة خصومات بقيمة 15، ومن المقرر إعلان قائمة الشركات المشاركة في 20 يونيو القادم، مع مزيد من المعلومات عن المفاجآت والباقات والخصومات المنتظرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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