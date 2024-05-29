النمر يكشف عن 6 أسباب وراء حرارة قدمين شخص في متوسط العمر

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن أسباب حرارة القدمين لشخص في متوسط العمر.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "السمنة، التهاب بطانة القدم، النقرس، السكري، تأثر الأعصاب الطرفية، نقص تروية الشرايين".
صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن أسباب حرارة القدمين لشخص في متوسط العمر.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "السمنة، التهاب بطانة القدم، النقرس، السكري، تأثر الأعصاب الطرفية، نقص تروية الشرايين".
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