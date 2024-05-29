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النمر يكشف عن 6 أسباب وراء حرارة قدمين شخص في متوسط العمر

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صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن أسباب حرارة القدمين لشخص في متوسط العمر.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "السمنة، التهاب بطانة القدم، النقرس، السكري، تأثر الأعصاب الطرفية، نقص تروية الشرايين".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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