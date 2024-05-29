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الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 ص صباحًا، وتستمر حتى 4 مساء، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
بينما تستمر حتى الساعة 10 صباحًا على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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