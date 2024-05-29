شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 ص صباحًا، وتستمر حتى 4 مساء، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

بينما تستمر حتى الساعة 10 صباحًا على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.