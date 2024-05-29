شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.

كما توقع استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة .

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.