ماهي عقوبة شخص قاوم رجال الأمن لحيازته مخدرات؟.. بالفيديو: الشعلان يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة شخص قاوم رجال الأمن لحيازته مخدرات.

وقال الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": هذه جريمة مركبة والعقوبات فيها متداخلة، وتعتمد على الوصف الجرمي الذي يثبت بحق المتهم، مضيفا: إذا ثبت بحق المتهم مقاومة رجال الأمن وحيازة المخدرات بقصد الاستخدام فالعقوبة سجن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون أو أحد هاتين العقوبتين مع المنع من السفر لمدة سنتين.

وتابع: إذا ثبت بحق المتهم أن الحبوب بقصد الترويج سيطبق عليه المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات وعقوبته السجن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، بالإضافة لغرامة مالية ومنع من السفر مدة مماثلة لمدة السجن.