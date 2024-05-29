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رئيس الهلال الأحمر: الطائرات الإسعافية بدون تكلفة لأي حاج.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور جلال العويسي، عن أن خدمة الطائرات الإسعافية في موسم الحج ستكون متوفرة لأى حاج سواء مواطن أو وافد .

وقال العويسي فى لقائه ببرنامج الراصد المُذاع على قناة «الاخبارية»: “أن تكلفة الطائرات الإسعافية سواء على المواطن أو المقيم هي 0 ريال، أى لا توجد تكلفة”.

وأضاف رئيس هيئة الهلال الأحمر أن توجيهات القيادة الرشيدة واضحة بأن نوفر للحاج جميع الموارد ليؤدي نسكه باطمئنان.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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