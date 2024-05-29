شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الهلال الأحمر: الطائرات الإسعافية بدون تكلفة لأي حاج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور جلال العويسي، عن أن خدمة الطائرات الإسعافية في موسم الحج ستكون متوفرة لأى حاج سواء مواطن أو وافد .

وقال العويسي فى لقائه ببرنامج الراصد المُذاع على قناة «الاخبارية»: “أن تكلفة الطائرات الإسعافية سواء على المواطن أو المقيم هي 0 ريال، أى لا توجد تكلفة”.

وأضاف رئيس هيئة الهلال الأحمر أن توجيهات القيادة الرشيدة واضحة بأن نوفر للحاج جميع الموارد ليؤدي نسكه باطمئنان.