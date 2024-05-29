طبيب يحذر من عمليات تكميم المعدة ويصفها بالجريمة في حق الإنسانية.. ويكشف عن السبب!

صحيفة الخليج 365: حذر طبيب مصري يدعى كريم علي من جراحات تكميم المعدة ، والتى انتشرت مؤخراً بهدف إنقاص الوزن ووصفها بالجريمة.

وقال الطبيب خلال لقاء تليفزيوني، إن التكميم يعد جريمة في حق الإنسانية ، منتقدا الفكر الغريب في التعديل على جهاز هضمي خلقه الله ثم يأتي الطبيب وينتزع جزءًا منه أو يحول مساره من مكان لآخر بسبب أن المريض لا يستطيع التحكم في شهيته يُعد جريمة.

وأشار إلى أنه رغم مساهمة هذه العملية في إنقاص الوزن ، إلا أن مستخدميها يعيشون مع ضعف عضلات خطير ، كما أنها تتسبب في إيذاء المعدة والجسم بالكامل فدور المعدة ليس فقط في استقبال الطعام وهرسه بل أنها تخرج فيتامين ب12 بالإضافة إلى حمض المعدة.

وأوضح أن من التأثيرات السلبية لذلك سقوط الشعر وضعف العضلات وكرمشة الوجه، ويعيش الشخص يعاني من حموضة وحرقان ويتناول أدوية طوال عمره.