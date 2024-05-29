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شاهد.. تصرف غير متوقع من "رونالدو" بعد مباراة النصر والاتحاد

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صحيفة الخليج 365: فاجأ اللاعب البرتغالي كريستيانو، عمال الملعب بتصرف "غير متوقع" بعد نهاية مباراة النصر والاتحاد.

وظهر في مقطع فيديو، رونالدو يساعد عمال الملعب في إعادة لوحة الإعلانات لمكانها بعد سقوطها قبل إجرائه مقابلة تلفزيونية داخل الملعب.

وتدخل رونالدو ورفع لوحة الإعلانات، ووضعها في مكانها الصحيح، فيما حظي المقطع بتفاعل واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أعلن نادي النصر عن تحقيق رونالدو إنجازين تاريخيين في الدوري السعودي، حيث وصل رصيده التهديفي في هذا الموسم 35 هدفا في 31 مباراة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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