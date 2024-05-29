شاهد.. تصرف غير متوقع من "رونالدو" بعد مباراة النصر والاتحاد

صحيفة الخليج 365: فاجأ اللاعب البرتغالي كريستيانو، عمال الملعب بتصرف "غير متوقع" بعد نهاية مباراة النصر والاتحاد.

وظهر في مقطع فيديو، رونالدو يساعد عمال الملعب في إعادة لوحة الإعلانات لمكانها بعد سقوطها قبل إجرائه مقابلة تلفزيونية داخل الملعب.

وتدخل رونالدو ورفع لوحة الإعلانات، ووضعها في مكانها الصحيح، فيما حظي المقطع بتفاعل واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أعلن نادي النصر عن تحقيق رونالدو إنجازين تاريخيين في الدوري السعودي، حيث وصل رصيده التهديفي في هذا الموسم 35 هدفا في 31 مباراة.