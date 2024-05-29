السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.