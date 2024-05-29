السعودية | “الحج”: وصول نصف مليون حاج من دول العالم.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الحج”: وصول نصف مليون حاج من دول العالم. والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة الحج والعمرة، وصول نصف مليون حاج إلى المملكة حتى الآن لموسم حج 1445هـ، وسط استعداد منظومة الحج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.