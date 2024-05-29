السعودية | “الحج”: وصول نصف مليون حاج من دول العالم.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الحج”: وصول نصف مليون حاج من دول العالم. والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الحج والعمرة، وصول نصف مليون حاج إلى المملكة حتى الآن لموسم حج 1445هـ، وسط استعداد منظومة الحج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وسخّرت المديرية العامة للجوازات إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.