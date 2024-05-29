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السعودية | “الحج”: وصول نصف مليون حاج من دول العالم.

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الحج والعمرة، وصول نصف مليون حاج إلى المملكة حتى الآن لموسم حج 1445هـ، وسط استعداد منظومة الحج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وسخّرت المديرية العامة للجوازات إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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