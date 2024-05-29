شاهد.. إعلامي رياضي يكشف تفاصيل جديدة بشان شكوى الاتحاد ضد لاعب الهلال "مالكوم"

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، تفاصيل جديدة بشأن شكوى نادي الاتحاد ضد لاعب الهلال مالكوم بعد تصرفه الغير رياضي.

وقال الحميدي عبر برنامج "برا 18″، إن إدارة الاتحاد لم تتأخر في تقديم شكوى ضد لاعب الهلال مالكوم، والإدارة القانونية في الاتحاد رفعت كافة الملفات في تاريخ 1 مايو.

وأوضح أن الإدارة طالبت استدعاء سعود عبدالحميد ومالكوم للتحقق والجلوس معهم على المخالفات التي صدرت.

وأشار إلى أن الأمر الذي طالبت به إدارة الاتحاد ما تم للجنة ولم تستدعي اللاعبين ولم تعترض على طريقة التقديم على هذه الطلبات.

وبين أنه بعدما تأخر رد اللجنة اضطرت إدارة الاتحاد أن تفسر كل قضية بمفردها وقدمت 3 شكاوي.