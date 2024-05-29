مبادرة خارج الدوام الصحي تُنهي انتظار 676 مستفيدا

أنهى تجمع المدينة المنورة قوائم الانتظار لـ676 عملية في مستشفياته من خلال إعادة جدولة المواعيد، ووضع خطة لفرز الحالات وحصرها، وتجهيز غرف العمليات والأدوات اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية.

وأعلن التجمع تقليص قوائم الانتظار في قسم جراحة السمنة، ومسار الأنف والأذن والحنجرة من خلال إعادة وجدولة المواعيد، وفرز الحالات الطبية، وإجراء العمليات خلال شهرين، إذ أجرت مستشفيات المنطقة 224 عملية جراحية لعمليات السمنة خلال 60 يوما، بينما أجرت 452 عملية جراحية لاستئصال اللوزتين واللحمية، وإصلاح ثقب طبلة الأذن، وتعديل انحراف حاجز الأنف خلال 30 يوما. وأسهمت إعادة الجدولة، بالإضافة إلى مبادرة تطوعية للعمل خارج ساعات الدوام الرسمي وعطل نهاية الأسبوع، إلى تقليص المواعيد، التي تمتد إلى عام، إلى صفر انتظار.

وتمكنت الفرق الطبية بأقسام الجراحة العامة وجراحة السمنة في تجمع المدينة المنورة الصحي من تقليص قوائم الانتظار لعمليات السمنة بإجراء 224 عملية جراحية خلال 60 يوما.

وأوضح التجمع أن مسار الجراحة العامة أعد الخطة اللازمة لفرز حالات الانتظار لعمليات السمنة، وتوزيعها حسب الأهمية والحاجة وفق البروتوكولات المعتمدة، وذلك سعيا لتحقيق أهداف التجمع الصحي في تقليص المواعيد وقوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية.

وأضاف التجمع أنه، بعد حصر الحالات وتجهيز غرف العمليات والأدوات اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بدأت جدولة العمليات على مدى 60 يوما، وبفضل الله، ثم كفاءة الفرق الطبية والإدارية، وجاهزية الأدوات اللازمة، تم إجراء 224 عملية سمنة متنوعة، ما بين عمليات تكميم للأوزان العالية وعمليات الإعادة للسمنة المعقدة، في شهرين، وتكللت جميعها بالنجاح.