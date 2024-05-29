شاهد.. مرشحة للرئاسة الأمريكية تدون هذه العبارة على القذائف الإسرائيلية الموجهة لغزة

صحيفة الخليج 365: أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي نيكي هايلي، المرشحة المحتملة للرئاسة الأميركية، وهي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية خلال قيامها بجولة على مواقع عسكرية في إسرائيل بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان.

ونشر داني دانون، عضو الكنيست والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، الصورة على حسابه في منصة إكس الثلاثاء خلال مرافقته نيكي هايلي في جولتها.

وكتب دانون في منشوره المرفق بصور تظهر في إحداها فيها هايلي جاثية على ركبتيها وهي تكتب بقلم على قذيفة مدفعية "أقضوا عليهم، هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هايلي"، وفقا لفرانس برس.

والعبارة الكاملة التي كتبتها هايلي على القذائف الإسرائيلية هي "اقضوا عليهم.. أميركا تحب إسرائيل دائما" ثم وقعت باسمها.

وكانت هايلي سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، وهي اعتُبرت من الصقور في إدارته وتزامنت ولايتها مع تمثيل دانون لبلاده في المنظمة الأممية.