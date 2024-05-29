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ضاحي خلفان يعلق على حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني.. ويطرح السؤال الصعب

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صحيفة الخليج 365: علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته على منصة "إكس": يفترض أن كل شخصية هامة جدا يقلع في طائرة هليكوبتر تكون هناك طائرة أخرى مرافقة للحماية والتدخل لأي طارئ.

وأكمل: شخصيا استغرب من بعض الإجراءات التي يكون فيها مسؤول كبير دون مرافقة، مثال "رئيسي" -رحمه الله- طال البحث عنه لو كانت قريبة منه طائرة حماية لما حدث ما حدث من فقدان لموقع الحادث.

وزاد: لذلك على كل مسؤول لا يفهم حماية الشخصيات الهامة أن يدرك مثل هذا الموضوع.

وتابع: يستطيع قائد حماية الرئيس أن يلغي أي رحلة لا تتوافر فيها الحماية لرئيس الدولة أو الحكومة، موضحا: حياة الرئيس أهم من افتتاح مشروع أو حضور اجتماع، وتساءل:"كيف يغيب مثل هذا الأمر عن أذهان البعض؟".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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