هل منح إيقاف الخدمات الفرصة للتساهل في حقوق الناس؟.. بالفيديو.. محامي يجيب ويكشف طريقة سد الديون

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي خالد الحجاج، حقيقة ما يُقال بإن النظام الجديد لضوابط إيقاف الخدمات، منح فرصة للتساهل في حقوق الناس.

وقال خلال حديثه عبر قناة السعودية، إن النظام الجديد جاء للمجتمع كله، وأعطى مجالات للدائن حتى يحفظ حقه بها، كما أنه خفف الضرر على المديونين والدائنين

وأضاف: "سابقا كان الدائن قادر على حبس المدين، لكن بقائه في السجن كلفة على الدول وليس بها فائدة، الآن يطلع المدين ويشتغل ويسدد".

وتابع: "وكان الضرر لا يقع فقط على الشخص الموقفة خدماته، ولكن على أولاده أيضا، الآن بموجب الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية بالمادة 146 من نظام التنفيذ حُذف ما يتعلق بإيقاف الخدمات".

وأكمل: "لكن الحسابات بيحجز عليها، وأي أموال تنزل بها يؤخد جزء منها للدائن، فالنظام وقف وقفة سليمة مع الجميع ولم يمنح فرصة للتساهل في حقوق الناس، مثلما يقول البعض".