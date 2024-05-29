مصرية تقتل والدتها طعنا وتفر هاربة.. والكشف عن دافع الجريمة!

صحيفة الخليج 365: أقدمت سيدة مصرية على قتل والدتها المسنة، من خلال توجيه عدة طعنات لها بالرقبة والرأس بسكين.

وتفصيلاً، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية يفيد بوفاة امرأة سبعينية بعد تلقيها عدة طعنات بالرقبة والرأس، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة بمنطقة الملك الصالح بحي مصر القديمة بالقاهرة.

واتضح أن الضحية كانت تعيش مع ابنتها في المنزل، وأن الابنة كانت تعاني من الاكتئاب بسبب سوء معاملة والدتها، فقتلتها.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة؛ قائلة إن والدتها دائما ما كانت تعاملها بشكل سيئ، وتكيل لها الشتائم دون سبب؛ ما جعلها تدخل في أزمة نفسية.

وأشارت إلى أنها في يوم الواقعة تعمدت الأم إهانتها؛ مما جعلها تخرج عن السيطرة وتذهب إلى المطبخ وتحضر سكينا وتطعنها بشكل هستيري.