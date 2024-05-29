السعودية | اليوم.. “المرور” تطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وأوضحت “المرور” أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الخميس 30 مايو، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات؛ تتمثّل في: الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.