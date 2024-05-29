السعودية | ذبول فطري مستوطن بالتربة.. “الإرشاد الزراعي” يكشف عن أسباب اصفرار نبات الطماطم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف خبراء “الإرشاد الزراعي” عن أبرز أسباب إصفرار نباتات الطماطم وأضرارها، وطرق الوقاية منها ومكافحتها.

وأضاف “الإرشاد الزراعي”، أن اصفرار نبات الطماطم من أعراض مرض ذبول فطري ناتج عن مسبّب مستوطن بالتربة.

ونصح الخبراء بأن تقلع النباتات التي ماتت وجفت أوراقها، ومعاملة التربة بمبيد فطري جهازي متخصّص ضد الفطريات المستوطنة بالتربة مثل مسبّبات الذبول وأعفان الجذور لتقليل الضرر.