السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع الوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية العلاقات الثنائية بين المملكة والنمسا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي الوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدستور كارولين إدتستادلر، العلاقات الثنائية بين المملكة والنمسا، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طوله.