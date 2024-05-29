السعودية | وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى يلتقي وزير خارجية سويسرا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان بن سعد آل فارح، بالعاصمة السويسرية بيرن، معالي وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى الاتحاد السويسري.

و نوه معالي الوزير إينياتسيو، خلال اللقاء بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في نشر السلام، مؤكداً أهمية تعزيز ودعم العمل الثنائي المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والاتحاد السويسري، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الوطني السويسري.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ووفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صالح السبتي ، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتور علي بن محمد الشهراني، و كوثر بنت موسى الأربش.