شكرا لمتابعة خبر عن إدارة مدرسة تكرم عاملها نظير جهوده طوال العام الدراسي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت إدارة مدرسة بمحافظة المخواة على تكريم عاملها نظير جهوده طوال العام الدراسي.

وظهر العامل في مقطع فيديو وهو يجلس وسط المعلمين وإدارة المدرسة في حفل نهاية العام الدراسي، ليتفاجأ بأن إدارة المدرسة تكرمه.

كما أظهر المقطع الفرحة العارمة على وجه العامل، بعدما نادي مُعلم على اسمه حتى يتم تكريمه وسط تصفيق الحضور.

ولاقى المقطع على ردود إيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم “يستاهل وهم لطفاء معاه”، فيما قال آخر “يستاهل جزاهم الله خير”.