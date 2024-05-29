شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة وأتربة على عدد من مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من رياح شديدة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساء.

وحذر المركز، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المحافظة، تصل لمسافة تتراوح من (1 - 3) كم.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 2 من صباح يوم غدٍ الخميس.

كما نبّه المركز من عوالق ترابية على محافظتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية إلى 3 كلم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.