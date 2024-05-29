شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 436 من المواد الغذائية الفاسدة بـ ”فيصلية جدة“ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن أن حملاتها الرقابية بجولات ميدانية المكثفة على أحياء ”الفيصلية“ هو بهدف مكافحة الظواهر السلبية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات تحسين المشهد الحضري في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت الحملة عن رصد «436» من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضحت الأمانة أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد كبير من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة.



وأكدت أمانة جدة أن الحملات الرقابية تأتي ضمن الجهود المستمرة في تحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة؛ للحدّ من الظواهر السلبية وإزالتها بشكل مستمر.