%12 نمو البلاغات الإسعافية

استقبلت هيئة الهلال الأحمر 1.232.722 مليون بلاغ إسعافي مقدم في مناطق المملكة خلال العام الماضي بزيادة 12%، مقارنة بعام 2022، والتي بلغت 1.096.659 مليون بلاغ، في وقت سيطرت 5 مناطق على تقديم البلاغات الإسعافية، وإجمالي المرضى والمصابين الذين لم يتم نقلهم في مناطق المملكة ممثلة في: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، وعسير على التوالي.

مرضى غير منقولين

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي، ارتفاع المرضى والمصابين الذين لم يتم نقلهم في مناطق المملكة 0.33%، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين غير المنقولين 251.081 ألف مريض ومصاب، مقارنة بعام 2022، والتي بلغت 250.255 ألف مريا ومصاب غير منقول.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة كأكثر المناطق مرضى ومصابين غير منقولين، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين غير المنقولين 93.025 ألف بـ37%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 67.778 ألف مريض ومصاب غير منقولين بـ27%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 25.604 ألف مريض ومصاب غير منقولين بـ10%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 21.433 ألف مريضا ومصاب غير منقولين بـ9%، وعسير خامسا، بإجمالي 13.950 ألف مريضا ومصابا غير منقولين بـ6%.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من البلاغات الإسعافية المقدمة، حيث بلغ إجمالي البلاغات الإسعافية 511.247 ألف بلاغ إسعافي بـ42%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 288.467 ألف بلاغ إسعافي بـ23%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 116.739 ألف بلاغ إسعافي بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 94.791 ألف بلاغ إسعافي بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 60.970 ألف بلاغ إسعافي بـ5%.

الأقل بلاغات

تصدرت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة بلاغات إسعافية، حيث بلغ إجمالي البلاغات الإسعافية 7750 بلاغا إسعافيا بـ0.62%، وحلت نجران ثانيا، بإجمالي 11.018 ألف بلاغ إسعافي بـ0.89%، والباحة ثالثا، بإجمالي 12.653 ألف بلاغ إسعافي بـ1.02%، والجوف رابعا، بإجمالي 13.070 ألف بلاغ إسعافي بـ1.06%، وحائل خامسا، بإجمالي 19.680 ألف بلاغ إسعافي بـ2%.

وسيطرت الحدود الشمالية على أقل المناطق مرضى ومصابين غير منقولين عبر الهلال الأحمر، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين غير المنقولين 867 مريضا ومصابا بـ0.34%، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 1174 مريضا ومصابا غير منقولين بـ0.46%، ونجران ثالثا، بإجمالي 2006 مريضا ومصابا غير منقولين بـ0.79%، والباحة رابعا، بإجمالي 2893 مصابا ومريضا غير منقولين بـ1.15%، وحائل خامسا، بإجمالي 4345 مصابا ومريضا غير منقولين بـ2%.

مرضى ومصابون

1.2 مليون بلاغ إسعافي

%12 نمو البلاغات الإسعافية في المناطق

251.081 ألف مريض ومصاب لم يتم نقلهم في المناطق

%0.33 ارتفاع المرضى والمصابين غير المنقولين

5 مناطق تتصدر البلاغات الإسعافية والمرضى غير المنقولين

أكثر المناطق بلاغات

مكة المكرمة: 42%

الرياض: 23%

الشرقية: 9%

المدينة المنورة: 8%

عسير: 5%

الأكثر مرضى ومصابين غير منقولين:

مكة المكرمة: 37%

الرياض: 27%

الشرقية: 10%

المدينة المنورة: 9%

عسير: 6%