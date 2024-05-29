120 ألف دعوى واردة للمظالم

17 % الرياض
كشف تقرير ديوان المظالم للعام الماضي تسجيل 120.719 ألف دعوى واردة، وتصدرت المحكمة الإدارية في الرياض الدعاوى الواردة، حيث بلغ إجمالي الواردة إليها 20.568 ألف دعوى واردة بـ17%، وحلت المحكمة الإدارية العليا ثانيا بإجمالي 12.580 ألف دعوى واردة بـ10%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض ثالثا بإجمالي 11.428 ألف دعوى واردة بـ9.43%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة رابعا بإجمالي 11.352 ألف دعوى واردة بـ9.40%، والمحكمة الإدارية في جدة خامسا بإجمالي 10.571 ألف دعوى واردة بـ8.75%.
الأكثر أحكاما
استحوذت المحكمة الإدارية بالرياض على النصيب الأكبر من الأحكام، حيث بلغ إجمالي الأحكام فيها 19.805 ألف حكم بـ18%، وحلت محكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة المكرمة ثانيا بإجمالي 12.572 ألف حكم بـ12%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض ثالثا بإجمالي 11.059 ألف حكم بـ10%، والمحكمة الإدارية في جدة رابعا بإجمالي 10.639 ألف حكم بـ9.77%، والمحكمة الإدارية في مكة المكرمة خامسا بإجمالي 7691 حكما بـ7%.
سيطرة الجلسات
سيطرت المحكمة الإدارية بالرياض على إجمالي الجلسات، حيث بلغ إجمالي جلساتها 52.916 ألف جلسة بـ24%، وحلت المحكمة الإدارية في جدة ثانيا بإجمالي 26.632 ألف جلسة بـ12%، والمحكمة الإدارية في مكة المكرمة ثالثا بإجمالي 23.654 ألف جلسة بـ11%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة رابعا بإجمالي 15.555 ألف جلسة بـ7%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض خامسا بإجمالي 13.909 ألف جلسة بـ6%.
دعاوى وأحكام
108 آلاف الدعاوى المقيدة
120.7 ألف الدعاوى الواردة
118.7 ألف المنجز
108.8 ألف الأحكام
218 ألف جلسة
الأكثر دعاوى واردة:
المحكمة الإدارية بالرياض: 17%
المحكمة الإدارية العليا: 10%
محكمة الاستئناف في الرياض: 9.43%
محكمة الاستئناف بمكة: 9.40%
المحكمة الإدارية في جدة: 8.75%
أكثر االمحاكم أحكاما:
المحكمة الإدارية بالرياض: 18%
محكمة الاستئناف في مكة: 12%
محكمة الاستئناف بالرياض: 10%
المحكمة الإدارية في جدة: 9.77%
المحكمة الإدارية بمكة: 7%
أكثر المحاكم جلسات:
المحكمة الإدارية في الرياض: 24%
المحكمة الإدارية بجدة: 12%
المحكمة الإدارية في مكة: 11%
محكمة الاستئناف بمكة: 7%
محكمة الاستئناف في الرياض: 6%
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