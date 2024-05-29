120 ألف دعوى واردة للمظالم

سجلت الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في محاكم المملكة 108.846 ألف حكم خلال العام الماضي، وفاقت الدعاوى الواردة الدعاوى المقيدة، حيث بلغت الدعاوى الواردة 120.719 ألف دعوى واردة مقابل 108.227 ألف دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي المنجز 118.742، وإجمالي الجلسات 108.141 ألف جلسة، في وقت تصدرت فيه 6 محاكم الدعاوى الواردة والأحكام والجلسات في مختلف مناطق المملكة.

17 % الرياض

كشف تقرير ديوان المظالم للعام الماضي تسجيل 120.719 ألف دعوى واردة، وتصدرت المحكمة الإدارية في الرياض الدعاوى الواردة، حيث بلغ إجمالي الواردة إليها 20.568 ألف دعوى واردة بـ17%، وحلت المحكمة الإدارية العليا ثانيا بإجمالي 12.580 ألف دعوى واردة بـ10%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض ثالثا بإجمالي 11.428 ألف دعوى واردة بـ9.43%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة رابعا بإجمالي 11.352 ألف دعوى واردة بـ9.40%، والمحكمة الإدارية في جدة خامسا بإجمالي 10.571 ألف دعوى واردة بـ8.75%.

الأكثر أحكاما

استحوذت المحكمة الإدارية بالرياض على النصيب الأكبر من الأحكام، حيث بلغ إجمالي الأحكام فيها 19.805 ألف حكم بـ18%، وحلت محكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة المكرمة ثانيا بإجمالي 12.572 ألف حكم بـ12%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض ثالثا بإجمالي 11.059 ألف حكم بـ10%، والمحكمة الإدارية في جدة رابعا بإجمالي 10.639 ألف حكم بـ9.77%، والمحكمة الإدارية في مكة المكرمة خامسا بإجمالي 7691 حكما بـ7%.

سيطرة الجلسات

سيطرت المحكمة الإدارية بالرياض على إجمالي الجلسات، حيث بلغ إجمالي جلساتها 52.916 ألف جلسة بـ24%، وحلت المحكمة الإدارية في جدة ثانيا بإجمالي 26.632 ألف جلسة بـ12%، والمحكمة الإدارية في مكة المكرمة ثالثا بإجمالي 23.654 ألف جلسة بـ11%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة رابعا بإجمالي 15.555 ألف جلسة بـ7%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض خامسا بإجمالي 13.909 ألف جلسة بـ6%.

دعاوى وأحكام

108 آلاف الدعاوى المقيدة

120.7 ألف الدعاوى الواردة

118.7 ألف المنجز

108.8 ألف الأحكام

218 ألف جلسة

الأكثر دعاوى واردة:

المحكمة الإدارية بالرياض: 17%

المحكمة الإدارية العليا: 10%

محكمة الاستئناف في الرياض: 9.43%

محكمة الاستئناف بمكة: 9.40%

المحكمة الإدارية في جدة: 8.75%

أكثر االمحاكم أحكاما:

المحكمة الإدارية بالرياض: 18%

محكمة الاستئناف في مكة: 12%

محكمة الاستئناف بالرياض: 10%

المحكمة الإدارية في جدة: 9.77%

المحكمة الإدارية بمكة: 7%

أكثر المحاكم جلسات:

المحكمة الإدارية في الرياض: 24%

المحكمة الإدارية بجدة: 12%

المحكمة الإدارية في مكة: 11%

محكمة الاستئناف بمكة: 7%

محكمة الاستئناف في الرياض: 6%